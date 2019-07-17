Три съезда на Красносельское шоссе с КАД закроют на выходные

Рабочие собираются выровнять покрытие на кольцевой дороге Санкт-Петербурга.

На развязке КАД Петербурга с дорогой Стрельна — Пески закроют три съезда и пешеходно-скоростную полосу. К тому же движение остановят на съезде с развязкой ул. Пионерстроя.

Дорожные рабочие собираются ровнять кольцевую дорогу Петербурга, поэтому развязка с Красносельским шоссе временно лишится трех съездов. Работы начнутся в пятницу 19 июля и закончатся 23 июля, сообщили Gazeta.SPb в ФКУ Упрдор “Северо-Запад” и приложили схему ограничений.

Всю информацию выведут на специальные табло и продублируют ограничения дорожными знаками. Работы обещают вести круглые сутки. На этом участке работают четыре полосы для движения.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге пообещали за 5 лет починить дороги.