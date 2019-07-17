Работницу «О’кей» попытались изнасиловать на парковке

Неизвестный напал на работницу
Неизвестный напал на работницу "О'кей" на парковке. Фото: Википедия

В Красносельском районе Петербурга расследуют попытку изнасилования. В ночь на 17 июля жертвой злоумышленника чуть было не стала работница магазина «О’кей».

Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошел на парковке магазина «О’кей» на улице Партизана Германа. Женщина шла на работу, когда неизвестный обхватил её сзади и повалил на землю. Совершить задуманное злоумышленнику не удалось.

По словам потерпевшей, у мужчины черные волосы, рост ниже 168 сантиметров и азиатская внешность. На вид ему около 25 лет. Других примет нападавшего женщина назвать не смогла.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что 17-летнего студента подозревают в попытке изнасилования 10-летней девочки. По словам матери ребенка, в ночь на 13 июля парень, находясь в своей квартире, заклеил девочке рот скотчем и, угрожая ножом, попытался изнасиловать.

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