Путин может отметить день ВМФ в Петербурге

Владимир Путин. Фото kremlin.ru
Владимир Путин. Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин может приехать на Главный военно-морской парад в Петербурге. Об этом косвенно свидетельствует информация, опубликованная на официальном сайте Кремля.

На сайте президента открылась аккредитация журналистов для освещения торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня военно-морского флота.

Главный военно-морской парад пройдет в Петербурге и Кронштадте 28 июля. В нем примут участие около 4 тыс. военнослужащих и курсантов, а также 43 военных судна и 41 единица авиации.

Напомним, что в 2017 и 2018 годах Владимир Путин присутствовал на парадах в честь Дня ВМФ в Петербурге.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Сенатской площади прошла репетиция парада ко Дню ВМФ. Военнослужащие вынесли Андреевский флаг и промаршировали под военный оркестр. В репетиции участвовали около тысячи солдат.

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