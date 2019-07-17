Пешая репетиция парада ВМФ прошла на Сенатской площади

Военнослужащие вынесли Андреевский флаг и промаршировали под военный оркестр.

На Сенатской площади провели репетицию к параду на День ВМФ. Около тысячи солдат вышли на площадь во вторник вечером 16 июля. Репетицию возглавил замначальника главного штаба ВМФ Юрий Боренков, сообщает Минобороны РФ.

Военнослужащие вынесли Андреевский флаг корабля “Азов” и промаршировали под оркестр ВМФ имени Римского-Корсакова.

Сам парад намечен на 28 июля. Уже известно, что в нем поучаствуют около 4 тысяч военнослужащих и курсантов, а также 43 военных судна и 41 единица авиации — праздник пройдет в Петербурге и Кронштадте.

День ВМФ отмечают с 2006 года в Российской Федерации. Главный парад принимает именно Санкт-Петербург с 2017 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что репетиция воздушной части парада напугала жителей Васильевского острова Петербурга.