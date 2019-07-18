При укусе клеща можно получить еще и бабезиоз

Первые случаи заболевания у человека начали регистрировать лишь во втором половине XX века. Фото: pixabay.com

Первые случаи заболевания у человека начали регистрировать лишь во втором половине XX века. Фото: pixabay.com

Симптомами заболевания становятся ломота в теле и высокая температура.

Шведские медики готовы расширить список болезней, которые передаются через укусы клещей. К энцефалиту и боррелиозу присоединяется бабезиоз.

От болезни могут страдать как люди, так и животные, заявила старший врач Лабораторной медицины Лунда Перссон в эфире Шведского радио. Симптомами бабезиоза становятся ломота в теле и высокая температура. Симптомы со временем проходят, но паразиты могут остаться в теле надолго — и спровоцировать даже летальный исход при слабой иммунной системе.

Бабезиоз у человека пока плохо изучен, первые случаи заболевания начали регистрировать лишь во второй половине XX-го века. Для рогатого скота летальность заболевания составляет 40%. При лечении бабезиоза у человека требуются антибиотики, а в тяжелых случаях — переливание крови.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге свыше тысячи человек пострадали от клещей.