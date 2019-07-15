Свыше тысячи петербуржцев пострадали от укусов клещей

Наибольшее число случаев присасывания регистрируют в Пушкинском районе Петербурга.

Управление Роспотребнадзора Петербурга продолжает следить за ситуацией по клещевым инфекциям в Санкт-Петербурге. На 15 июля в Петербурге от клещей пострадали 1052 человека. Наибольшее число присасываний регистрируют в Пушкинском районе — 362 случая. Второе место у Курортного района (267 человек), а третье — у Приморского (94 человека).

За текущий сезон зарегистрировали 34 случая клещевого энцефалита, сообщили в Роспотребнадзоре 15 июля. Только один из них произошел в черте Петербурга. Кроме этого шесть человек подхватили боррелиоз или болезнь Лайма в Северной столице из-за укусов клещей.

В лабораториях Петербурга изучили свыше 13 тысяч клещей, возбудитель боррелиоза нашли почти в каждом четвертом, а вот вирусный энцефалит — только в 58 пробах. В целом в Роспотребнадзоре не видят серьезного отклонения в статистике по сравнению с прошлыми сезонами.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Ленобласти сезон клещевой активности идет на спад.