В Ленобласти снижается количество пострадавших от клещей

Клещ. Фото: Рixabay
Клещ. Фото: Рixabay

С каждой неделей число пострадавших от укусов клещей ленинградцев становится все меньше.

10 июля в управлении Роспотребнадзора сообщили, что за неделю в больницы обратились за помощью чуть больше 300 человек, среди которых 64 ребенка. При этом вот уже пятую неделю наблюдается тенденция к спаду.

Больше всего людей кусают клещи в Тихвинском, Киришском, Всеволожском, Бокситогорском, Подпорожском, Волховском, Гатчинском, Кировском, Лужском, Кингисеппском и Тосненском районах. В леса, кладбища и садоводства этих районов советуется не заходить.

С начала сезона активности клещей на территории Ленобласти зарегистрировано как минимум 5942 обращения в медучреждения по поводу присасывания данных насекомых. Эта цифра на 40% превышает среднемноголетний уровень. За этот период диагноз «клещевой энцефалит был поставлен девяти людям, а «клещевой боррелиоз» — одиннадцати укушенным.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в 2019 году клещи кусали ленинградцев чаще, чем обычно.

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