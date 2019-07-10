В Ленобласти снижается количество пострадавших от клещей

С каждой неделей число пострадавших от укусов клещей ленинградцев становится все меньше.

10 июля в управлении Роспотребнадзора сообщили, что за неделю в больницы обратились за помощью чуть больше 300 человек, среди которых 64 ребенка. При этом вот уже пятую неделю наблюдается тенденция к спаду.

Больше всего людей кусают клещи в Тихвинском, Киришском, Всеволожском, Бокситогорском, Подпорожском, Волховском, Гатчинском, Кировском, Лужском, Кингисеппском и Тосненском районах. В леса, кладбища и садоводства этих районов советуется не заходить.

С начала сезона активности клещей на территории Ленобласти зарегистрировано как минимум 5942 обращения в медучреждения по поводу присасывания данных насекомых. Эта цифра на 40% превышает среднемноголетний уровень. За этот период диагноз «клещевой энцефалит был поставлен девяти людям, а «клещевой боррелиоз» — одиннадцати укушенным.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в 2019 году клещи кусали ленинградцев чаще, чем обычно.