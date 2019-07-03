В 2019 году клещи кусали ленинградцев чаще, чем обычно

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Среднемесячный уровень превышен примерно на 30%.

Об этом стало известно 3 июля. Обо всем Gazeta.SPb рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. В сообщении сказано, что, несмотря на большую активность клещей в текущем сезоне, они начинают отступать. За последнюю неделю они успели укусить только 346 человек – каждую неделю количество жертв снижается в 2,4 раза.

В ведомстве отметили, что пик активности клещей в регионе прошел. Чаще всего они кусают жителей Тихвинского, Киришского, Всеволожского и некоторых других районов. Они поджидают людей в лесах и на кладбищах.

Известно, что всего с начала сезона в больницы обратились более 5,6 тысяч ленинградцев. Это на 30% больше, чем всегда. Есть заболевшие энцефалитом и боррелиозом.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на начало июля более 9,5 тысяч петербуржцев пожаловались на укусы клещей. Горожане уже успели подцепить от клещей различные болезни – энцефалитом заболели 28 людей, а боррелиозом – 101.

клещи роспотребнадзор
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