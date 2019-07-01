Более 9,5 тысяч петербуржцев пожаловались на укусы клещей

Среди них есть заболевшие энцефалитом и клещевым боррелиозом.

Об этом стало известно сегодня, 1 июля. Обо всем рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. В сообщении уточняется, что с начала сезона от укусов клещей пострадали 9508 человек, из них больше полутора тысяч – это несовершеннолетние. В ведомстве отмечают, что чаще всего петербуржцы встречают кровопийц за чертой города – они поджидают их в лесу. Горожане уже успели подцепить от клещей различные болезни – энцефалитом заболели 28 людей, а боррелиозом – 101.

Напоминаем, что если вы обнаружили на себе клеща, то лучше всего сразу обратиться в медицинское учреждение, где его удалят. После специалисты смогут сделать анализы и понять, являлся ли кровопийца переносчиком болезни или переживать не о чем.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что клещи начинают просыпаться — петербуржцы задумались о прививках. На данный момент вакцинацию прошли около 32 тысяч человек.