С мошенников, обманувших пенсионеров, взыскали три миллиона

Судебные приставы Петербурга взыскали деньги в пользу пенсионеров, пострадавших от действий мошенников. В общей сложности ущерб составил более 3 млн рублей.

Двое петербуржцев 1993 года рождения были осуждены Мещанский районным судом Москвы за мошенничество. Действовали они организованной группой на территории столицы. Мужчины по принципу финансовой пирамиды обманывали пожилых людей, обещая им процент с вкладов, рассказали в УФССП России по Петербургу.

Суд приговорил петербуржцев к 4 годам и 6 месяцам и 2 годам 10 месяцев в исправительной колонии общего режима.

В пользу девяти потерпевших с них взыскали 1,5 млн рублей солидарно. Деньги пенсионерам уже перечислены.

Помимо этого, возбуждены исполнительные производства о взыскании с одного осужденного 780 тыс. рублей в пользу пяти пострадавших и с другого — 850 тыс. рублей в пользу шести пенсионеров. Эти суммы взысканы лишь частично. Остатки по долгам вычитают из зарплат осужденных.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что лжеполицейские в Петербурге развели 97-летнюю пенсионерку на 20 тыс. рублей.