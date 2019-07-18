Столовую на Невском закрыли за нарушение санитарных норм

На кухне не было раздельных цехов для мяса, рыбы и овощей. Фото: pixabay.com
На кухне не было раздельных цехов для мяса, рыбы и овощей. Фото: pixabay.com

Продукты хранили на полу, а помещение и посуду плохо мыли.

Суд закрыл общепит на Невском проспекте в доме 158. На предприятии нашли нарушения санитарных норм, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга 18 июля.

Заведение “Столовая” ООО “Бастион” работает раздельных цехов для мяса рыбы и овощей, на кухне нет вытяжки. Режим мытья посуды нарушается, корнеплоды хранят на полу. У мусорных баков почему-то нет крышек, в помещении плохо убирают и нет холодильной камеры для временного хранения пищевых отходов.

В суде посчитали, что заведение представляет угрозу для здоровья посетителей. При этом никто из представителей ООО “Бастион” так и не пришел на заседание суда. Деятельность заведения остановили на 90 суток.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в ресторане при отеле “Шанхай” для китайцев все было еще хуже — на кухне нашли тараканов.

заведение закрытие невский проспект общепит санитария столовая
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Следком разберется в пожаре с тремя трупами на Братской
Петербуржец получил условный за кражу трех миллионов из банкомата в ...
Столовую на Невском закрыли за нарушение санитарных норм
Путин встретится в Петербурге с главой Shell
Петербург остался без уличных пианино
Матвиенко рассказала, когда отменят роуминг с Белоруссией
«Зайцам» на платных дорогах грозит штраф до 10 тысяч рублей
За FaceApp стоит Россия и его должно проверить ФБР, заявил сенатор США