Как выглядит неуважение к власти, МВД расскажет в методичках

Федеральный закон приняли в марте, и с тех пор лишь один россиянин был по нему оштрафован.

В Министерстве внутренних дел разработали методички по закону о неуважении к власти. Полицейским объяснили, за что можно наказывать, а за что — нет.

Закон не затрагивает личные переписки граждан, сообщает «Медиазона». При этом полиция имеет право наказать за открытую “неограниченному кругу лиц” публикацию, где упоминаются президент, Госдума, суды, госсимволика, правительсто РФ или Совет Федерации. Само неуважение определяют по нецензурной лексике, безнравственным картинками, недопустимым сравнениям. Есть требования к «тону неуважения»: в словах автора должен чувствоваться цинизм, надменность и унизительное отношение к обществу.

Федеральный закон приняли в марте 2019 года. В первый раз грубияна могут оштрафовать на сумму от 30 до 100 тысяч рублей. Во второй раз штраф вырастает до 200 тысяч и может обернуться арестом на 15 суток. Дальше максимальный штраф увеличивается от 200 до 300 тысяч рублей. Пока что лишь один россиянин попал под этот закон.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Росгвардия объяснили отсутствие необходимости представляться для бойцов ведомства.