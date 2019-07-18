Псковские таможенники пресекли контрабанду антиквариата

Перед тем, как везти бабушкины вилки-ложки через границу, лучше поинтересоваться, не культурная ли это ценность. Фото: pixabay.com

Перед тем, как везти бабушкины вилки-ложки через границу, лучше поинтересоваться, не культурная ли это ценность. Фото: pixabay.com

Псковская таможня задержала на границе мужчину, который пытался тайно ввезти из Латвии 229 старинных предметов.

Россиянин возвращался на родину через погранпункт Убылинка и не задекларировал партию предметов общим весом 54 кг. Часть вещей рыночной стоимостью более 150 тыс. рублей была признана культурными ценностями, ввоз и вывоз которых попадает под законное регулирование.

Среди найденных предметов были столовые приборы и подставки для них, сервировочный поднос, посуда, подсвечник, щипцы для духов в стиле ар-деко и икона «Воскресение Христово».

Таможенники возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда), которая предусматривает наказание от 3 до 7 лет лишения свободы. Ведется следствие.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что таможня не отпустила в США топор и медаль