В день памяти Цоя покажут отреставрированный фильм «Игла»

Отреставрированная "Игла" снова выйдет на большие экраны. Фото: кадр из фильма

Отреставрированная "Игла" снова выйдет на большие экраны. Фото: кадр из фильма

В годовщину смерти Виктора Цоя, 15 августа, зрителям представят отреставрированный фильм Рашида Нугманова «Игла», где лидер группы «Кино» сыграл главную роль.

Обновленную версию фильма будут демонстрировать во всех кинотеатрах сети «КАРО» в рамках проекта КАРО.Арт в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Самаре, Сургуте и Тюмени.

15 августа в Москве на презентацию «Иглы» соберутся в киноцентре «Октябрь» режиссер картины Рашид Нугманов, сценаристы Бахыт Килибаев и Александр Баранов, актеры Александр Баширов и Марина Смирнова.

Снятая в 1988 году «Игла» стала лидером советского проката — ее посмотрели в кинотеатрах около 30 млн человек. Для режиссера Нугманова это была первая полнометражная работа, для Петра Мамонова — дебют в кино, для Виктора Цоя — первая первая главная роль, которая принесла ему звание лучшего актера 1989 года по версии журнала «Советский экран». К сожалению, первая главная роль в кино стала для Цоя единственной.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Петербурге пытаются продать сценарий фильма «Игла», в котором снимался Виктор Цой