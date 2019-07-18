Семак назвал Лунева номером один, несмотря на ошибки

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ошибки в игре Андрея Лунева и слухи о его возможной смене как основного вратаря в команде.

«Над сменой первого номера не думаем», — заявил тренер.

Семак отметил, что ничего страшного в игре Лунева не происходит и что от ошибок не застрахован никто. Лунев — все еще номер один на данный момент, подчеркнул специалист.

«Посмотрим, что будет дальше, исходя из состояния Андрея и его конкурентов», — резюмировал Семак.

Ранее появились слухи о том, что «Зенит» проявляет интерес к вратарю «Локомотива» Маринато Гилерме. Однако генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев эту информацию опроверг, назвав её безосновательной спекуляцией.

Следующий матч «Зенит» проведет на выезде. Команда выйдет на поле против Сочи 21 июля.