Александр Ерохин продлил контракт с «Зенитом»

Александр Ерохин. Фото: ФК
Александр Ерохин. Фото: ФК "Зенит".

Полузащитник Александр Ерохин продлил контракт с петербургским «Зенитом». Об этом сообщили на официальном сайте футбольного клуба.

«Новое соглашение с полузащитником подписано по схеме «3+1», — уточнили в «Зените».

Это означает, что контракт с Ерохином рассчитан на три года с возможностью продления на еще один сезон.

За «Зенит» 29-летний Александр Ерохин выступает с 2017 года. В активе барнаульского полузащитника 67 матчей, восемь результативных передач и 15 забитых голов. В составе сине-бело-голубых Ерохин впервые в карьере завоевал титул чемпиона России по футболу.

Следующий матч «Зенит» проведет на выезде 21 июля. Команда встретится с «Сочи» на олимпийском стадионе «Фишт».

Ранее сообщалось, что «Зенит» намерен приобрести еще нескольких игроков до закрытия трансфера. Имена будущих футболистов петербургского клуба пока не уточняются.

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