«Зенит» может взять ещё нескольких игроков до закрытия трансфера

Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев объяснил, почему игроки массово уходят в «Сочи».

Кроме того, он дал прогноз на возможность перехода некоторых ещё действующих игроков команды. Медведев отметил, что межу клубами нет определенных соглашений об аренде и все переходы осуществляются в порядках трансфера.

Руководство клуба намерено приобрести ещё несколько игроков для того, чтобы усилить имеющиеся позиции. Ранее «Зенит» планировал продать нападающего Антона Заболотного, однако футболист не согласился переходить в предложенный клуб. Сейчас он включен в «Зенит-2».

По предварительной информации, к сине-бело-голубым может присоединиться вратарь Александр Васютин. Однако Медведев не дал окончательного ответа по данному вопросу.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Александр Медведев назвал слухи о переходе Гилерме в «Зенит» спекуляцией.