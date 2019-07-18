В ночь на 19 июля четыре моста в Петербурге будут разведены дольше обычного

Текущей ночью, с 18 на 19 июля, разводка мостов над Невой произойдет по измененному графику.

Ночью 18 июля изменится график разведения четырех мостов в Петербурге — Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный. Изменения связаны с репетиций Главного военно-морского парада, который состоится 28 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГБУ «Мостотрест».

Благовещенский мост будет разведен с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 06:00; Дворцовый — с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 06:00; Троицкий — с 01:20 до 06:00; Литейный — с 01:40 до 06:00.

Остальные мосты города разведут по обычному графику.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что из-за ремонта перекроют Литейный мост и Бухарестскую. В Петербурге огласили сроки проведения работ на крупных дорожных объектах. Ряд участков планируется перекрыть в июле и августе. С 30 июля по 1 октября собираются красить Литейный мост. Дорожники будут закрывать по одной полосе с каждой стороны. Сначала по направлению к центру, затем — из центра.