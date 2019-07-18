Откуда в Северной Корее запретные лимузины

Американцы отследили путь, по которому в Северную Корею попали бронированные лимузины для Ким Чен Ына стоимостью от 500 тыс. до $1,6 млн в условиях запрета на поставку предметов роскоши в эту страну.

Ким Чен Ын, невзирая на введенный ООН в 2006 году запрет на поставку в Северную Корею предметов роскоши, открыто пользуется популярными у мировых лидеров Maybach S62 и Maybach S600 Pullman Guard. The New York Times совместно с вашингтонским Центром продвинутых оборонных исследований отследили путь контейнеров с двумя этими лимузинами. 14 июня прошлого года контейнеры с автомобилями начали свой путь в голландском Роттердаме, проплыли через половину мира, после чего осенью система отслеживания перестала показывать их местонахождение на пути из южнокорейского порта Пусана в российскую Находку. Американские специалисты полагают, что машины были перевезены во Владивосток, откуда на транспортных самолетах попали в Пхеньян. По данным экспертов, в 2015–2017 годах в Северную Корею предметы роскоши в обход запрета экспортировали 90 стран. Из России, среди прочего, туда поставлялись машины Mercedes-Benz, Toyota, Lexus и Nissan. Лишь 13 стран составили список товаров роскоши, запрещенных для экспорта в Северную Корею.

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