Ким Чен Ын подарил Путину боевой меч

Ким Чен Ын и Владимир Путин обменялись подарками. Фото: пресс-служба Кремля
Ким Чен Ын и Владимир Путин обменялись подарками. Фото: пресс-служба Кремля

Глава КНДР также не остался без презента.

Об этом стало известно сегодня, 25 апреля. Главы двух государств наконец встретились во Владивостоке. После переговоров Владимир Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками. Лидер Северной Кореи привез в Россию боевой меч, который, как он отметил, является символом души Ким Чен Ына и народа КНДР.

Путин отметил, что в России не принято дарить оружие, поэтому дал Ким Чен Ыну монетку. Президент России после вручит главе Северной Кореи саблю и набор стаканов с подстаканниками. Дело в том, что лидер КНДР ехал до России на бронепоезде, поэтому такой презент ему может пригодиться, чтобы пить в дороге чай, передает ТАСС.

Напоминаем, что наедине Ким Чен Ын и Владимир Путин общались около часа. Пока подробности не уточняется.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Путин встретился с Ким Чен Ыном на острове Русский. Это была первая встреча двух глав, хотя свой пост глава КНДР занимает уже около восьми лет.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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