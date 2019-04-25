Ким Чен Ын подарил Путину боевой меч

Глава КНДР также не остался без презента.
Об этом стало известно сегодня, 25 апреля. Главы двух государств наконец встретились во Владивостоке. После переговоров Владимир Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками. Лидер Северной Кореи привез в Россию боевой меч, который, как он отметил, является символом души Ким Чен Ына и народа КНДР.
Путин отметил, что в России не принято дарить оружие, поэтому дал Ким Чен Ыну монетку. Президент России после вручит главе Северной Кореи саблю и набор стаканов с подстаканниками. Дело в том, что лидер КНДР ехал до России на бронепоезде, поэтому такой презент ему может пригодиться, чтобы пить в дороге чай, передает ТАСС.
Напоминаем, что наедине Ким Чен Ын и Владимир Путин общались около часа. Пока подробности не уточняется.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Путин встретился с Ким Чен Ыном на острове Русский. Это была первая встреча двух глав, хотя свой пост глава КНДР занимает уже около восьми лет.