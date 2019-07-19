Петербургские дожди продолжатся в пятницу

Дождь будет идти весь день. Фото: Pixabay

Дождь будет идти весь день. Фото: Pixabay

Жители Санкт-Петербурга последние несколько дней уже видят за окном дожди и ливни. К сожалению, ситуация не изменится.

Как сообщили Gazeta.SPb в Гидрометцентре России, дожди не покинут Санкт-Петербург вплоть до воскресенья. Сегодня, 19 июля, температура воздуха может подняться до 20 градусов по Цельсию только к вечеру.

В пятницу утром ожидается сильный дождь, который утихнет к полудню, но не закончится. Осадки будут продолжаться и в субботу, 20 июля. При этом, синоптики обещают, что воскресенье будет солнечным и теплым — температура воздуха поднимется почти до 22 градусов.

Сегодня температура воздуха будет держаться в районах отметки 16-17 градусов тепла. Ветер составит около 3 метров в секунду, а атмосферное давление — 754 миллиметра ртутного столба.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Водоканал отправил аварийные бригады на борьбу с потопом в Петербурге.