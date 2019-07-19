Облагораживание Деминского сада начнется в 2020 году

Деминский сад был создан в 1930-х. Фото: vk.com/deminsky_sad

Деминский сад был создан в 1930-х. Фото: vk.com/deminsky_sad

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга намерен подать заявку на предоставление дополнительного финансирования, чтобы провести восстановление сада.

Предполагается, что работы по благоустройству Деминского сада в Санкт-Петербурге начнутся уже в следующем году. Такое объявление было сделано во время выездного совещания, которое проводила фракция «Справедливая Россия» в Законодательном собрании города.

Заявка на дополнительное финансирование будет подана перед нулевым чтением законопроекта о бюджете на следующий год, которое будет проходить в парламента Северной столицы.

Проект по облагораживанию уже готов. Планируется восстановить исторический ландшафт сада и его планировку. Деминский сад находится на территории бывшего Императорского стеклянного завода.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге покажут проекты реконструкции Конюшенного ведомства.