Патрушев рассказал о проблемах с защитой от террористов с СЗФО

Он поделился итогами проверок, проведенных в 2018 году.

Об этом стало известно сегодня, 19 июля. Николай Патрушев выступил в рамках Совета безопасности России в Санкт-Петербурге, передает ТАСС. Секретарь рассказал, что примерно в 40% объектов СЗФО выявлены нарушения, которые не позволяют говорить о защищенности от террористов. Проблемы нашли на 15% объектов культуры и почти на 10% объектов гостиничного комплекса и здравоохранения. Патрушев заверил, что итоги проверки дали понять, в каком направлении нужно двигаться и где стоит поработать над безопасностью.

Он отметил, что в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» планируют внедрить специальные системы, которые помогут бороться с терроризмом.

Напоминаем, что на совещании врио губернатора Беглов заверил, что на «Безопасный город» будет потрачено 2,5 миллиарда рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Иран назвал США «государством-спонсором терроризма».