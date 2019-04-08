Иран назвал США «государством-спонсором терроризма»

Иран ответил США на обвинения в поддержке терроризма. Фото: Pixabay
Иран ответил США на обвинения в поддержке терроризма. Фото: Pixabay

Высший совет национальной безопасности страны считает, что Центральное командирование Америки – террористическая группировка.

Об этом стало известно сегодня, восьмого апреля. Все началось с того, что президент США Дональд Трамп уверил, что считает Корпус стражей исламской революции Ирана террористической организацией. На это слова в Иране отреагировали незамедлительно, передает РИА Новости. К слову, страна не раз настаивала на том, что не поддерживает терроризм, отрицая все обвинения со стороны Вашингтона. Тем не менее, в Америке ситуацию видят иначе – координатор Госдепа по борьбе с терроризмом Натан Сейлс уверяет, что все, кто будут сотрудничать с КСИР, будут лишены свободы.

Напоминаем, взаимоотношения между странами натянутые. До 1980 года Иран и Америка находились в дипломатических отношения, но затем на 30 лет прервали их. Государства обвиняют друг друга в актах терроризма далеко не первый раз. В Иране уверены, что военные США незаконно вторглись в Афганистан и Иран во время конфликта.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что военные США впервые сбили межконтинентальную баллистическую ракету.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
иран США Терроризм
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