Военные США впервые сбили межконтинентальную баллистическую ракету

Пентагон провел первые успешные испытания ракет-перехватчиков, предназначенных для поражения межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

Перехватчики были запущены с авиабазы Ванденберг в Калифорнии. Ракета-мишень отправилась в полет с полигона Рейган на Маршалловых островах. Мишень и перехватчики встретились над Тихим океаном в 6400 километрах от места запуска. Первая ракета уничтожила носитель, а вторая поразила боеголовку. Испытания прошли в ходе учений по отражению северокорейский ядерной ракетной атаки.

Как сообщил Пентагон в официальном сообщении, в ходе учений был опробован новый метод борьбы с МБР — оружием большой дальности, используемым для доставки боеголовок к удаленным целям.

«Система сработала именно так, как и было задумано», — отметили представители Агентства по противоракетной обороне США. По их словам, результаты теста демонстрируют, что у Вашингтона теперь есть надежное средство против реальной ракетной угрозы.

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) — это оружие большой дальности, которое используется для доставки боеголовок к отдаленным целям. Это тип баллистической ракеты, которые приводятся в действие ракетными двигателями, но падают на цель под действием силы тяжести. Это означает, что траектория полета ракеты является высокой, и она несет боеголовку на высоте не менее 5400 км либо в воздухе, либо в космосе.

МБР, как правило, доставляют ядерное оружие, но могут также нести обычные боеголовки.

Впрочем, как отмечают американские военные эксперты, успешный перехват не означает, что система ПРО готова защищать США в реальной ситуации. Они отмечают, что испытание проводилось под необычно плотной завесой секретности, поэтому не ясно, насколько реалистичным был тест.

Несмотря на то, что система ПРО США работает уже более десяти лет, запустить несколько ракет-перехватчиков по одной цели и сбить ее американским военным удалось впервые.

У Пентагона был очень долгий путь к успешному перехвату. Первые работы по созданию космического зонтика, способного прикрыть США от ядерного удара, были начаты еще в 80-х годах прошлого века и получили название стратегической оборонной инициативы (СОИ). Однако создать некоторое подобие системы ПРО удалось лишь десять лет назад. И пока речь о перехвате МБР на орбите не идет.

Сейчас Пентагон вкладывает миллиарды долларов в расширение арсенала ракет-перехватчиков. В запросе бюджета на оборону 2020 года, направленном в Конгресс в начале этого месяца, Пентагон запросил 9,4 миллиарда долларов.

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