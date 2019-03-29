Военные США впервые сбили межконтинентальную баллистическую ракету

Старт ракеты-перехватчика. Фото:стоп-кадр YouTube
Старт ракеты-перехватчика. Фото:стоп-кадр YouTube

Пентагон провел первые успешные испытания ракет-перехватчиков, предназначенных для поражения межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

Перехватчики были запущены с авиабазы Ванденберг в Калифорнии. Ракета-мишень отправилась в полет с полигона Рейган на Маршалловых островах. Мишень и перехватчики встретились над Тихим океаном в 6400 километрах от места запуска. Первая ракета уничтожила носитель, а вторая поразила боеголовку. Испытания прошли в ходе учений по отражению северокорейский ядерной ракетной атаки.

Как сообщил Пентагон в официальном сообщении, в ходе учений был опробован новый метод борьбы с МБР — оружием большой дальности, используемым для доставки боеголовок к удаленным целям.

«Система сработала именно так, как и было задумано», — отметили представители Агентства по противоракетной обороне США. По их словам, результаты теста демонстрируют, что у Вашингтона теперь есть надежное средство против реальной ракетной угрозы.

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) — это оружие большой дальности, которое используется для доставки боеголовок к отдаленным целям. Это тип баллистической ракеты, которые приводятся в действие ракетными двигателями, но падают на цель под действием силы тяжести. Это означает, что траектория полета ракеты является высокой, и она несет боеголовку на высоте не менее 5400 км либо в воздухе, либо в космосе.

МБР, как правило, доставляют ядерное оружие, но могут также нести обычные боеголовки.

Впрочем, как отмечают американские военные эксперты, успешный перехват не означает, что система ПРО готова защищать США в реальной ситуации. Они отмечают, что испытание проводилось под необычно плотной завесой секретности, поэтому не ясно, насколько реалистичным был тест.

Разработанная администрацией Рейгана, а затем забытая стратегическая оборонная инициатива (СОИ), реанимирована. Фото:militaryarms.ru

Несмотря на то, что система ПРО США работает уже более десяти лет, запустить несколько ракет-перехватчиков по одной цели и сбить ее американским военным удалось впервые.

У Пентагона был очень долгий путь к успешному перехвату. Первые работы по созданию космического зонтика, способного прикрыть США от ядерного удара, были начаты еще в 80-х годах прошлого века и получили название стратегической оборонной инициативы (СОИ). Однако создать некоторое подобие системы ПРО удалось лишь десять лет назад. И пока речь о перехвате МБР на орбите не идет.

Сейчас Пентагон вкладывает миллиарды долларов в расширение арсенала ракет-перехватчиков. В запросе бюджета на оборону 2020 года, направленном в Конгресс в начале этого месяца, Пентагон запросил 9,4 миллиарда долларов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что катастрофа марсианской ракеты Илона Маска не сорвала сроки запуска.

Виктор Сергеев, Gazeta.SPb
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