Первый поезд прибыл на конечную станцию Фрунзенского радиуса

Состав прибыл на станцию «Шушары» от «Международного», а также смог доехать до депо.

Об этом стало известно сегодня, 19 июля. Обо всем сообщает издание «Фонтанка». Пробный поезд наконец совершил рейс по новому участку фиолетовой ветки петербургского метрополитена. В вагоне прокатились вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов, глава «Метростроя» Николай Александров и другие. Поезд ехал со скоростью восемь километров в час.

По предварительным данным, станции метро введут в эксплуатацию уже в начале сентябре текущего года.

Напоминаем, что 10 июля «Метрострой» уверял, что работы на объектах выполнены почти на 90%. В пресс-службе отметили, что на данный момент на строительство станций потрачено уже 28,5 млрд рублей.

К слову, Фрунзенский радиус обещали сдать еще в конце 2017 года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербуржец забыл в метро сумку с 6 миллионами рублей.