Трамп поговорил с Канье Уэстом об аресте A$AP Rocky

Президент США попробует урегулировать ситуацию с премьер-министром Швеции.

Дональд Трамп возьмет в свои руки ситуацию с рэпером A$AP Rocky, которого арестовали в Стокгольме по обвинению в нападении на прохожего. Президент США обсудил арест с другом рэпера, известным музыкантом Кэнье Уэстом, о чем сообщил в своем Twitter 19 июля.

Трамп заявил, что позвонит премьер-министру Швеции и попробует урегулировать вопрос с ним. Президент подчеркнул, что множество людей хотят скорейшего освобождения рэпера.

A$AP Rocky арестовали на 2 недели 5 июля, но позже арест продлили до 25 июля. Музыкант уже пропустил свой концерт в Москве, который должен был состояться 10 июля.

Рэперу исполнилось 30 лет, он родился в Нью-Йорке и занимается музыкальной карьерой с 2007 года. Выпустил три студийных альбома.

Ранее Gazeta.SPb сообщила о задержании рэпера в Швеции.