Путин может крестить дочь Оливера Стоуна — если захочет

Путин рассказал, что в просьбе крестить ребенка отказывать нельзя. Фото: kremlin.ru

Путин рассказал, что в просьбе крестить ребенка отказывать нельзя. Фото: kremlin.ru

Дочери американского режиссера исполнилось 22 года, но она является христианкой.

Оливер Стоун взял новое интервью у Владимира Путина. Президент России рассказал, как Виктор Медведчук, политик с Украины, попросил его покрестить его дочь. Путин рассказал, что в православии в таких просьбах отказывать нельзя.

Стоун немедленно попросил Путина крестить его дочь. На вопрос Путина, является ли она православной, режиссер ответил, что ее сделают, если будет нужно.

Путин настоял, чтобы отец предварительно спросил мнения дочери, но тот объяснил, что Тара — так зовут его дочь — верит в Бога и воспитана в христианстве. На вопрос Путина о ее возрасте, Стоун ответил, что ей 22 года.

Оливеру Стоуну 15 сентября исполнится 73 года. Сам Стоун являлся протестантом, затем сменил взгляды на буддизм. У него трое детей, старший сын принял ислам. Кинодеятель является автором сценария для фильмов “Лицо со шрамом” и “Конан Варвар”, снял фильмы “Прирожденные убийцы”, “Алекандр”.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Путин рассказал об Украине в новом фильме Стоуна.