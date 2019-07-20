Глава военной разведки США сравнил угрозы от Китая и России

Глава военной разведки США Роберт Эшли считает, что война не нужна ни Штатам, ни Китаю, ни России. Фото: wikipedia.org

Глава военной разведки США Роберт Эшли считает, что война не нужна ни Штатам, ни Китаю, ни России. Фото: wikipedia.org

Директор военной разведки США Роберт Эшли считает, что в краткосрочной перспективе Америке угрожает Россия, а в долгосрочной — Китай.

На вопрос, кто из этих двух стран опаснее, Эшли ответил на форуме в Аспене, Колорадо, пишет Washington Examiner. Он заявил, что если страну «припереть к стенке», то она может действовать непредсказуемо, и этого вполне можно ожидать от России.

Роберт Эшли назвал несколько тысяч российских ядерных зарядов экзистенциальной угрозой и отметил, что Китай опасен своей экономической мощью. Однако директор разведывательного управления Минобороны США признал, что ни Россия, ни Китай, ни Иран не желают войны с Соединенными Штатами, поскольку осознают, что последствия для всех будут ужасающими.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Саудовская Аравия примет у себя войска США