МЧС предупреждает о туманной воскресенье

Автомобилистам стоит иметь это в виду и быть осторожнее на дорогах.

Прогнозом погоды на завтра, 21 июля, поделились в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Специалисты рассказывают, что на город опустится туман уже этой ночью. Он продержится до утра и начнет постепенно рассеиваться. Синоптики уверили, что туман будет слабым, но все-таки видимость станет хуже, так что петербуржцы должны сохранять бдительность.

Воскресенье выдастся не только туманным, но и дождливым. Осадки пойдут ночью и будут кратковременными, а днем воздух прогреется до 23 градусов. Петербуржцы наконец смогут отдохнуть от дождей и сильного ветра и насладятся теплом.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ветер может разогнать облака на выходных. Санкт-Петербург ждут пасмурные выходные. Температура воздуха поднимется, но небо останется затянутым облаками и вероятность дождей не стоит исключать. В Петербурге уже выпало 105% от нормы осадков.