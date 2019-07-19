Ветер может разогнать облака на выходных в Петербурге

Ветер может разогнать облака на выходных в Петербурге
В Петербурге уже выпало 105% от нормы осадков. Фото: pixabay.com

Температура воздуха поднимется, но вероятность дождей нельзя исключать.

Санкт-Петербург ждут пасмурные выходные. Температура воздуха поднимется, но небо останется затянутым облаками и вероятность дождей не стоит исключать.

В субботу 20 июня синоптики обещают около 23 градусов тепла, слабый ветер. К вечеру небо может проясниться. В воскресенье 24 июня температура может подняться еще на градус, а ветер в 3,5 м/с разгонит облака. При этом в Гидрометцентре оценивают вероятность дождя в субботу в 57%, но считают, что в воскресенье осадков не будет.

Последние несколько дней в Петербурге шли дожди — и московский синоптик Михаил Леус сообщил в Facebook 19 июля, что норма осадков уже перевыполнена. По его словам, выпало 105% от нормального числа осадков. При этом остается еще 11 дней июля.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что “Водоканал” принял 45 заявок о подтоплениях в Санкт-Петербурге.

ветер выходные дождь осадки погода температура
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пришельцам, которые сбегут из Зоны 51, пообещали бесплатное пиво
Трое россиян находились на захваченном Ираном танкере
Ветер может разогнать облака на выходных в Петербурге
Новобранцев из Агалатово везут в Петербург с инфекциями
BMW пробил ограждения и утонул в Обводном канале
Трамп поговорил с Канье Уэстом об аресте A$AP Rocky
Иран захватил танкер с россиянами в Ормузском проливе
Школьник сбил пенсионерку в Киришах, стоило отцу отойти от машины