Ветер может разогнать облака на выходных в Петербурге

Температура воздуха поднимется, но вероятность дождей нельзя исключать.

Санкт-Петербург ждут пасмурные выходные. Температура воздуха поднимется, но небо останется затянутым облаками и вероятность дождей не стоит исключать.

В субботу 20 июня синоптики обещают около 23 градусов тепла, слабый ветер. К вечеру небо может проясниться. В воскресенье 24 июня температура может подняться еще на градус, а ветер в 3,5 м/с разгонит облака. При этом в Гидрометцентре оценивают вероятность дождя в субботу в 57%, но считают, что в воскресенье осадков не будет.

Последние несколько дней в Петербурге шли дожди — и московский синоптик Михаил Леус сообщил в Facebook 19 июля, что норма осадков уже перевыполнена. По его словам, выпало 105% от нормального числа осадков. При этом остается еще 11 дней июля.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что “Водоканал” принял 45 заявок о подтоплениях в Санкт-Петербурге.