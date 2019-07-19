«Водоканал» рассказал о 45 заявках о подтоплениях в Петербурге

На предприятии отметили, что в этот раз удалось избежать серьезных последствий.

Об этом стало известно сегодня, 19 июля. Обо всем сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал». За все время, что идут дожди, петербуржца обратились к сотрудникам предприятия 45 раз. В «Водоканале» заявили, что 18 июля выпало примерно 17 мм осадков, при этом дожди шли равномерно и неинтенсивно, что позволило избежать подтоплений.

«Он шел равномерно, поэтому ливневые стоки успевали своевременно уйти в канализационную систему»,

— говорится в сообщении.

При этом предприятие особенно внимательно следит за ситуацией на Парашютной улице. Там специалисты продолжают откачивать воду.

Напоминаем, что сильные дожди в Петербурге прошли 3 и 9 июля – тогда автолюбителям приходилось вплавь добираться до дома, а пешеходы промокали до нитки. Теперь «Водоканал» судорожно ждет каждого ливня со страхом, что канализационная система не справится с огромным потоком воды.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Водоканал» отправил аварийные бригады на борьбу с потопом в Петербурге.