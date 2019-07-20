Петербург мерзнет, пока финские соседи изнывают от зноя

Петербург мерзнет, пока финские соседи изнывают от зноя
В субботу на западном побережье Финляндии была зафиксирована самая высокая температура. Фото: pixabay

В Финляндии уже третий день стоит жара, в то время как петербуржцы замерзают и мокнут под дождем.

В субботу на западном побережье Финляндии в небольшом поселении Ниинисало была зафиксирована самая высокая температура — столбик термометра поднялся до +27,1 градуса, а на следующей неделе там ожидаются еще более высокие температуры. Об этом пишет yle.fi.

Но и в Петербурге настоящее июльское лето не за горами — уже в воскресенье синоптики обещают солнце и теплую погоду с 23 градусами тепла. Столбик термометра продолжит подниматься, и уже на следующей неделе можно будет купаться — в четверг воздух в Петербурге прогреется до +25 градусов и продолжит набирать обороты. Уже на следующих выходных петербуржцы по полной мере смогут насладиться летом — будет ясно и до 28 градусов тепла.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что синоптики рассказали, когда в Петербург вернется солнечное лето.

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