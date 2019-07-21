В 2020 году в центре Кронштадта пройдет капремонт жилых домов

В следующем году в центре Кронштадта планируется провести капитальный ремонт фасадов жилых домов. Отремонтировано будет не менее 7 зданий.

По словам генерального директора Фонда капитального ремонта Дениса Шабурова, все эти дома расположены на улице Советской в Санкт-Петербурге, сообщает «Петербургский дневник».

Кроме того, отмечается, что почти все указанные здания имеют статус объектов культурного наследия. Шабуров рассказал, что фасады данных домов выходят на Никольский морской собор. Он отметил, что работа предстоит не очень трудная в связи с тем, что на зданиях нет каких-либо сложных архитектурно-декоративных элементов.

Руководитель организации сообщил, что капремонт будут проводить лицензированные Министерством культуры подрядчики.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что до конца года в Петербурге достроят 22 детсада, школы и поликлиники.