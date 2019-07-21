До конца года в Петербурге достроят 22 детсада, школы и поликлиники

До конца текущего года строительные организации должны сдать правительству Санкт-Петербурга 22 социальных объекта.

Данный вопрос обсуждался на совещании заместителя председателя Комитета по строительству Евгения Барановского и застройщиков. Чиновник отметил, что необходимо поставить четкие даты сдачи объектов.

Отмечается, что 10 из 22 соцобъектов на сегодняшний день уже сданы. Шесть из 15 запланированных детских садов уже введены в эксплуатацию, один подростково-молодежный клуб и один кабинет врача. Кроме того, из четырех строящихся школ три уже сданы. Также в план входит поликлиника и два объекта иного назначения.

В следующем году будет построено на один объект больше — коммерческие компании передадут городу 23 объекта социального назначения.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов пообещал избавить город от незаконных руферов.