Беглов пообещал избавить город от незаконных руферов

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о намерении пресечь деятельность незаконных руферов в городе.

Он сделал данное заявление на выездном совещании секретаря Совбеза России Николая Патрушева. Оно прошло в минувшую пятницу, 19 июля, в Санкт-Петербурге.

Глава Северной столицы пообещал избавить жителей многоэтажных домов от любителей незаконных и опасных прогулок по крышам. Беглов пообещал, что вопрос будет решен в течение года.

Он подчеркнул, что самое активное хождение по крышам пересекается с проведением масштабных городских праздников, например, «Алых парусов» или Дня города. Организаторы таких «экскурсий» срывают замки, чтобы попасть на крышу.

Для решения проблемы будет установлено видеонаблюдение в парадных и на чердаках.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что определена победительница Международного фестиваля сапсерфинга — Мисс Сап-2019 в Санкт-Петербурге. Ей стала Елена Фёдорова.