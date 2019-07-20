Определена победительница Мисс Сап-2019 в Петербурге

В итоге, жюре выбрало и объявило имя главной финалистки конкурса - ей стала Елена Федорова. Фото: fontanka.ru

В итоге, жюре выбрало и объявило имя главной финалистки конкурса - ей стала Елена Федорова. Фото: fontanka.ru

Жюри Международного фестиваля сапсерфинга назвало победительницу Мисс Сап-2019.

20 июля в Петербурге прошел IV Международный фестиваль сапсерфинга «Фонтанка-SUP». В финале конкурса принимали участие 10 девушек, они были выбраны путем голосования на сайте «Фонтанка.ру».

Финал проходил на главной сцене фестиваля. Сначала участницы устроили дефиле в купальниках, после они ответили на каверзные вопросы ведущих.

В итоге, жюре выбрало главную финалистку конкурса и объявило ее имя — ей стала Елена Федорова. Мисс Сап-2019 наградили различными подарками, среди которых: сап-доска от компании «Бествей», несколько сертификатов и многие другие. Остальным финалисткам также вручили небольшие подарки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала: Заплыв на досках по рекам и каналам. Сегодня по рекам и каналам Петербурга проплывают люди в ярких костюмах, стоя на досках. Это начался IV международный фестиваль SUP-серфинга.