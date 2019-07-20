Заплыв на досках по рекам и каналам

Развлечения на воде с каждым годом набирают популярность в Петербурге. Фото: vk.com

Развлечения на воде с каждым годом набирают популярность в Петербурге. Фото: vk.com

Сегодня по рекам и каналам Петербурга проплывают люди в ярких костюмах, стоя на досках. Это начался IV международный фестиваль SUP-серфинга.

За месяц для участия в фестивале «Фонтанка-SUP» зарегистрировались около 1300 человек, но отважились на заплыв только 792, сообщает «Фонтанка». Однако, это новый рекорд фестиваля: в прошлом году на воду спустились около 500 участников. В 10.30 заплыв начался на набережной Мойки напротив Марсового поля.

«Водоплавающие! Поздравляю вам с четвертым галактическим фестивалем!» – поприветствовал сапсерферов Андрей Константинов, адмирал фестиваля и глава Агентства журналистских расследований. Он пожелал участникам «легкой воды».

Длина трассы водного карнавала по рекам и каналам Петербурга — 9 км.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что 7 июля на Мойке прошел речной карнавал