Наряд Росгвардии вытащил мужчину из Вознесенского канала

Сотрудники вневедомственной охраны помогли гражданину, который не мог выбраться из Вознесенского канала.

Сегодня, 21 мюля, около пяти часов утра наряд Росгвардии патрулировал Центральный район Санкт-Петербурга и, проезжая по улице Садовой неподалеку от Михайловского замка, услышал крики с просьбами о помощи.

Они подъехали на шум и обнаружили мужчину, который висел на отвесной стене набережной Воскресенского канала, сообщили Gazeta.SPb в УВО Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Оказалось, что 40-летний гражданин уронил в канал ключи и полез за ними, однако выбраться ему не удалось. При помощи троса сотрудникам Росгвардии удалось быстро достать мужчину. От медицинской помощи он отказался.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Волковском проспекте сгорела одна из комнат коммуналки.