Наряд Росгвардии вытащил мужчину из Вознесенского канала

Наряд Росгвардии вытащил мужчину из Вознесенского канала
Мужчину спасли. Фото: УВО Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники вневедомственной охраны помогли гражданину, который не мог выбраться из Вознесенского канала.

Сегодня, 21 мюля, около пяти часов утра наряд Росгвардии патрулировал Центральный район Санкт-Петербурга и, проезжая по улице Садовой неподалеку от Михайловского замка, услышал крики с просьбами о помощи.

Они подъехали на шум и обнаружили мужчину, который висел на отвесной стене набережной Воскресенского канала, сообщили Gazeta.SPb в УВО Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Оказалось, что 40-летний гражданин уронил в канал ключи и полез за ними, однако выбраться ему не удалось. При помощи троса сотрудникам Росгвардии удалось быстро достать мужчину. От медицинской помощи он отказался.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Волковском проспекте сгорела одна из комнат коммуналки.

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