В Петербурге рабочие пострадали во время ремонта шахты лифта

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту госпитализации рабочих с многочисленными травмами.

В субботу, 20 июля, в отделение полиции Красногвардейского района поступила информация из медицинского учреждения о госпитализации монтажников лифтового оборудования 1984 и 1989 годов рождения.

По предварительным данным, во время проведения ремонтных работ около 12:40 в одном из домов по Пискаревскому проспекту в Санкт-Петербурге на высоте второго этажа люлька, в связи с чем рабочие упали в шахту лифта, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

У пострадавших были зафиксированы многочисленные телесные повреждения.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что наряд Росгвардии вытащил мужчину, который спустился за ключами и не мог самостоятельно выбраться, из Вознесенского канала.