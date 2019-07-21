Поезд из Костромы в Петербург задерживается на 40 минут

На движение других поездов это не отразилось. Фото: Pixabay

На движение других поездов это не отразилось. Фото: Pixabay

В воскресенье днём, 21 июля, поезд №433, двигающийся по маршруту Кострома — Санкт-Петербург, задержали на 40 минут.

На Октябрьской железной дороге произошла странная ошибка. Об этом сообщают пассажиры поезда. По их словам, задержка произошла по вине диспетчера.

Пассажиры сообщают, что диспетчер неправильно их направил, объявив иные пути. Отмечается, что поезд «встал где-то на сортировке». Очевидцы считают, что в этом виноват диспетчер.

В соответсвии с расписанием поезд должен был прибыть в Санкт-Петербург в 12:07, однако на табло, которе находится на вокзале, отображалось время прибытия 13:07.

На движение других поездов, которые прибывают на данный вокзал, сбой не отразился.

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