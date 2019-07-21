Свинка Пеппа выпустила музыкальный альбом

Популярный персонаж детского мультсериала Свинка Пеппа выпустила свою дебютную пластинку. В альбом вошло 16 треков.

Альбом называется просто и понятно «My First Album». Сообщение о релизе было опубликовано в официальном аккаунте мультсериала в Twitter.

Трек-лист альбома состоит из 16 композиций, в том числе такие хиты, как «Bing Bong Zoo», «Super Potato’s Theme» и «Jumping In Muddy Puddles». Послушать его можно на всех крупных музыкальных сервисах, включая Apple Music, Spotify, Google Play, YouTube Music и другие.

На AmazonMusic самые преданные фанаты известной свинки могут приобрести пластинку за $10,99 либо каждую композицию по отдельности по $1,29.

Отметим, что Свинка Пеппа является мировым брендом, который оценивается 1,4 миллиарда футов.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что создатель оригинального «Оно» намерен судиться с авторами ремейка.