Водитель BMW погиб в ДТП под поселком Морозова

Водитель BMW погиб в ДТП под поселком Морозова
Водитель не был пристегнут. Фото: https://vk.com/dorinspb

Машина съехала в кювет и семь раз перевернулась, а мужчина вылетел в люк на крыше.

Автомобиль попал в ДТП на дороге у поселка Морозова во Всеволожском районе Ленобласти. Водитель погиб на месте.

Авария произошла около 17:40 в воскресенье 21 июля на дороге от станции Магнитная до поселка Морозова, сообщили в УГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти 21 июля. Мужчина 44-ех лет не справился с управлением BMW X3, автомобиль съехал в кювет и несколько раз перевернулся.

Очевидцы сообщают, что машина перевернулась семь раз. Водитель не пристегнулся, сев за руль, и вылетел из машины через люк в крыше. Сейчас инспекторы ГИБДД Ленобласти выясняют детали аварии и причины ДТП. На дорогах Ленобласти сухо, видимость нормальная.

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