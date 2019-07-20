Электропоезд «Ласточка» насмерть сбил пешехода под Выборгом

Пострадавший пешеход моментально скончался от полученных травм еще до приезда бригады скорой помощи. Фото: pixabay

Пострадавший пешеход моментально скончался от полученных травм еще до приезда бригады скорой помощи. Фото: pixabay

На железнодорожном переезде в поселке Яковлево погиб пешеход под колесами электропоезда «Ласточка», следовавшего из Петербурга.

Вечером 20 июля, в Выборгском районе Ленобласти скоростной электропоезд «Ласточка», следовавший по маршруту «Санкт-Петербург — Выборг», переехал мужчину. Происшествие произошло на железнодорожном переезде в поселке Яковлево.

Пострадавший пешеход моментально скончался от полученных травм еще до приезда бригады скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управление на транспорте Следственного комитета РФ.

На месте происшествия уже работают следователи, они выясняют личность погибшего. Предполагаемой версией случившегося является неосторожность погибшего при пересечении путей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Сочи улетевшая крыша с кафе ранила пассажира поезда «Адлер — Санкт-Петербург». В Сочи ветер сорвал крышу летнего кафе и бросил на железнодорожные пути.