В Сочи улетевшая крыша с кафе ранила пассажира поезда «Адлер — Санкт-Петербург»

В результате произошедшего от графика отстали четыре поезда. Фото: pixabay

В результате произошедшего от графика отстали четыре поезда. Фото: pixabay

В Сочи ветер сорвал крышу летнего кафе и бросил на железнодорожные пути.

Часть крыши разбила окно поезда «Адлер — Санкт-Петербург» на станции Лазаревская в Краснодарском крае и травмировала пассажира, возвращавшегося домой. Он получил легкие повреждения и царапины, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

В результате произошедшего от графика отстали четыре поезда и с незначительной задержкой шли поезда по межгороду.

Завал на путях удалось устранить в течение часа, а движение поездов полностью восстановлено.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что РЖД запустит дополнительные «Ласточки» между Петербургом и Москвой до конца лета. В направлении из Петербурга в Москву в июле и августе «Ласточки» будут курсировать с 17 июля по 28 августа в каждый вторник, четверг и воскресенье. Поезд будет отправляться с Московского вокзала в 13:58.