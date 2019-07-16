РЖД запустит дополнительные «Ласточки» между Петербургом и Москвой до конца лета

РЖД запускает дополнительные электропоезда «Ласточки» сообщением «Москва-Петербург» по причине повышенного спроса на этот маршрут в летние месяцы.

Дополнительные скоростные электропоезда будут курсировать из Москвы в Петербург практически каждые два-три дня, отправляясь с вокзала Москвы в 15:16 и 15:17. Ласточка будет приезжать на Московский вокзал, за исключением пары дей — 22 и 27 августа, тогда она будет прибывать на Ладожский вокзал. Об этом сообщают в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

А в направлении из Петербурга в Москву в июле и августе «Ласточки» будут курсировать с 17 июля по 28 августа в каждый вторник, четверг и воскресенье. Поезд будет отправляться с Московского вокзала в 13:58.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что спрос на электропоезда «Ласточка» вырос на 57%. Электропоезда «Ласточка перевезли более 5,9 млн пассажиров за период с января по июнь 2019 года в Ленобласти. Это на 57 % больше, чем в предыдущем году.