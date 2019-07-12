Спрос на электропоезда «Ласточка» вырос на 57%

Электропоезда «Ласточка перевезли более 5,9 млн пассажиров за период с января по июнь 2019 года в Ленобласти. Это на 57 % больше, чем в предыдущем году.

Первые поезда «Ласточка» начали перевозить людей на Выборгском направлении осенью 2015 года, сообщает в Gazeta.SPb пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

За первые шесть месяцев 2019 года поездами «Ласточка» сообщением Санкт-Петербург — Выборг воспользовались на 44% больше пассажиров, чем за аналогичный период в прошлом году. Этот маршрут является самым популярным среди пассажиров: более 1,7 млн человек воспользовались им в первом полугодии 2017 года.

Эти летом в состав «Ласточек», следующих по маршруту Санкт-Петербург — Выборг, входит «Туристический вагон», в котором пассажиры могут прослушать экскурсию прямо в пути.

В пресс-релизе отмечается, что для пассажиров «Ласточки» есть абонементная линейка, позволяющая экономить до 30% стоимости проездного билета.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что спрос на поезда «Аллегро» вырос на 17%.