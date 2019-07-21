Двое мужчин и девушка пострадали в ДТП на Южном полукольце

Неделю назад пятерых увезли в больницу после аварии на том же перекрестке.

В Гатчинском районе Ленобласти три человека пострадали в дорожной аварии на Санкт-Петербургском южном полукольце. Авария произошла на 48-ом км А-120 днем в воскресенье 21 июля.

На пересечении с дорогой Елизаветино — Скворицы столкнулись Volkswagen и Mazda, сообщили в УГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти 21 июля. Молодой человек за рулем Polo решил не уступать дорогу мужчине предпенсионного возраста. В итоге кроме двух водителей пострадала еще и девушка-пассажир 22-ух лет. Всех доставили в больницу Гатчины.

Всего неделю назад 14 июля ровно на том же самом перекрестке произошло ДТП, в котором пострадали пять человек — ВАЗ не уступил Chevrolet. Возможно, перекрестку нужен дополнительный дорожный знак.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что водитель BMW погиб в ДТП по поселком Морозова.