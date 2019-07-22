СМИ: правила провоза багажа через границу собираются изменить

Новые правила могут вступить в силу с 19 августа.

Об этом стало известно сегодня, 22 июля. Обо всем сообщает «Российская газета», ссылаясь на собственные источники. Уточняется, что изменения коснутся правил провоза фруктов, овощей и цветов.

Теперь россияне не смогут перевозить через границу больше пяти килограммов фруктов и овощей, а также более трех букетов – в них, кстати, должно быть не более 15 цветков. Если человек попытается провести большее количество, то ему нужно будет предоставить фитосанитарные сертификаты – в противном случае, товары вернут обратно или даже уничтожат.

Отмечается, что речь идет не только об авиаперевозках. Фрукты, овощи и цветы сверх нормы также нельзя будет пересылать по почте.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Александр Беглов внес изменения в шесть законов Санкт-Петербурга. В частности, законы о наградах и градостроительной деятельности.