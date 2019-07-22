В Кировском районе водитель бетономешалки тушил загоревший автомобиль

Пострадал ли кто-нибудь – не уточняется.

Обо всем стало известно сегодня утром, 22 июля. Обо всем сообщил очевидец, который поделился новостью в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Автор поста отметил, что все произошло около перекрестка улицы Лени Голикова и проспекта Стачек примерно в половину пятого утра. Там загорелся автомобиль – на помощь погорельцу пришел водитель бетономешалки, который принялся тушить пожар. Удалось ли ему это – непонятно.

Многие пользователи похвалили мужчину за смелость и доброту – они считают, что важно помогать друг другу в таких критических ситуациях. Другие же не упустили возможность пошутить.

«Лучше б забетонировал сразу, чем воду тратить»,

— написал один из них.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что двое мужчин и девушка пострадали в ДТП на Южном полукольце. Неделю назад пятерых увезли в больницу после аварии на том же перекрестке.